El Tecnyconta cau a casa contra el València i avui no podrà atrapar el Baxi

El Tecnyconta Saragossa estarà una setmana més a sota del Baxi Manresa, a una o dues victòries, després de caure derrotat ahir a casa davant d'un València que va aprofitar un parcial favorable de 3-15 en el tram final de l'enfrontament per endur-se el triomf. Els valencians, per la seva banda, es consoliden en la quarta posició, tot i que es van poder complicar la vida al final per culpa d'una tècnica a Guillem Vives.

Tot i que el conjunt de Porfi Fisac va dur la iniciativa. Primer va ser per pocs punts, en els dos primers quarts, però un bon inici del tercer va derivar en el màxim avantatge dels aragonesos, que van arribar a tenir catorze punts de diferència (64-50), després del bàsquet d'un dels seus nous fitxatges, un Latavious Williams que va arribar al doble dígit en punts.

De tota manera, els taronja es van arribar a situar un punt per sobre abans del final del tercer període, amb tirs lliures de Thomas.

Però, a l'inici del darrer quart, un parcial de 9-0 va distanciar el Tecnyconta fins al 79-71, amb un bàsquet del cubà Justiz. Semblava que els aragonesos anaven directes cap a la victòria, però el València va anar reaccionant i Van Rossom va tornar a posar el seu equip al davant (79-80). Amb 85-88, i amb 25 segons per jugar, Vives va fer una falta en atac i li van indicar tècnica per protestar. Seibutis va posar el 86-88, però va errar el tir posterior. Vives va rebre falta, va anotar els dos tirs lliures (86-80) i, tot i el triple espectacular de cada partit d'Okoye, només faltaven sis dècimes perquè Tobey anotés un tir lliure i errés el segon.