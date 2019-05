Manon Salé, exjugadora del planter del Lió, ara a Manresa, destaca l'exigència del club

Resideix a Manresa des del setembre del 2015, on en l'actualitat estudia 4t de Fisioteràpia a la FUB. Tot i la distància amb Décines-Charpieu, la ciutat de l'àrea metropolitana de Lió de la qual és nadíua, Manon Salé, de 24 anys, no ha perdut la passió per la pràctica del futbol, esport en el qual es va iniciar als equips formatius de l'Olympique de Lió. Per això, aquesta central o migcentre defensiva, juga des de la seva arribada a Manresa amb el primer equip del Gimnàstic. Amb les escapulades, va segellar l'any passat l'ascens a Primera Catalana.

Manon Salé rememora que «als vuit anys, em vaig presentar a les proves de selecció que organitzava l'Olympique i em van admetre a la seva acadèmia». Salé va jugar als equips formatius del millor equip d'Europa durant cinc temporades, «fins al 13. L'últim curs vaig patir un greu i persistent esquinç al turmell que em va impedir mantenir la progressió i vaig haver de continuar la meva carrera esportiva al Genas Azieu».

La futura fisioterapeuta considera que al planter de l'Olympique de Lió «vaig adquirir la base tècnica i tàctica per ser una bona jugadora. El nivell d'exigència propiciava que es demanés a les jugadores assolir unes determinades aptituds o habilitats per continuar el següent curs a l'escola de futbol». Alhora, però, Salé emfatitza que «els tècnics feien incís en la necessitat d'estudiar per bastir el nostre futur professional. Havíem de traslladar al club els nostres resultats acadèmics i, si no eren favorables, durant dues setmanes no podíem participar en els partits». Manon Salé, que va conviure amb jugadores com Majri i Cascarino, es mostra «orgullosa» d'haver jugat en un club que «va un pas per davant de la resta» i «agraïda» al Gimnàstic.