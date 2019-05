El Madrid venç la ressaca europea i conserva el primer lloc de la lliga

El Reial Madrid en tindrà prou de vèncer el Delteco GBC, a domicili, en la darrera jornada de la lliga Endesa per assegurar la primera posició i tenir el factor pista a favor en tots els play-off de la lliga Endesa. Els blancs, que a Sant Sebastià hauran de superar un equip que es juga la permanència a la categoria, van haver de passar per damunt de la ressaca provocada per l'eliminació en les semifinals de l'Eurolliga a mans del CSKA de Moscou i van vèncer la resistència d'un València que ja tenia assegurat el quart lloc abans del partit i que pot ser el rival del conjunt de Pablo Laso en unes hipotètiques semifinals.

Això que els homes de Jaume Ponsarnau van sortir forts i, amb uns inspirats San Emeterio i Dubljevic van assolir les primeres diferències en el marcador, que van superar els deu punts. El Madrid, però, va reaccionar de manera fulminant a la represa, amb punts de Rudy Fernández i de Taylor i deixant els taronja en tretze punts anotats en aquest tram de l'enfrontament.

A la segona meitat, semblava que el Madrid s'escapava, però el València va poder arribar a un final igualat que entre Tavares i Causeur es va decantar de la banda dels amfitrions. Avui, el Kirolbet Baskonia i el Divina Seguros Joventut recuperen el darrer partit endarrerit que falta.