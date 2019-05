El CN Minorisa no obté un bon resultat a Sabadell

En el partit d'anada de la eliminatòria pels llocs del 7è al 12è de Primera Catalana, el CN Sabadell va fer bo el factor camp per agafar una bona avantatge. Tot i això, el partit va ser competit i, després d'un inici preocupant per part dels de Dani Calvo (van encaixar un 4-1 que feia preveure una dura derrota), van saber plantar cara i igualar els dos següents parcials, per caure en el quart i definitiu, quan buscaven de manera precipitada ajustar el resultat.