Leo Messi suma la seva sisena Bota d'Or

El futbolista argentí Leo Messi, davanter del FC Barcelona, ??ha segellat per sisena vegada en la seva carrera la Bota d'Or com a màxim golejador de les lligues europees, després que el francès Kylian Mbappé no hagi pogut prendre-li aquest guardó aquest divendres durant l'última jornada de la Ligue 1.

L'ariet culer ha aconseguit el premi gràcies al seu recent Trofeu Pichichi en Laliga Santander, sisè del seu palmarès, per haver anotat 36 gols en 38 jornades. Amb això, a més, Messi iguala Telmo Zarra com els dos jugadors més llorejats de la història del Pitxitxi.

El '7' del Paris Saint-Germain era l'immediat perseguidor del '10' del Barça i acumulava 32 dianes abans que el seu equip acabés la lliga. Però només va marcar un gol en la derrota del conjunt parisenc per 3-1 al camp de l'Stade de Reims, el que va deixar via lliure a Messi per amarrar la seva sisena condecoració.

Les cinc anteriors Botes d'Or en el currículum de l'atacant blaugrana havien estat en la temporada 2009/10, amb 34 gols; a la 2011/12, amb 50; a la 2012/13, amb 46; a la 2016/17, amb 37; i en la 2017/18, amb 34 gols.