Sergi Soler: «És un gran mèrit haver arribat aquí després de tants paranys»

Hi ha qui s'aventura a dir fins i tot que és un miracle. Després de diverses temporades d'intents fallits, en algun cas certament per ben poc, enguany és molt meritòria la situació esportiva del primer equip del Manresa, que té molt a l'abast l'ascens a Tercera Divisió. En futbol base, també s'han aconseguit ascensos a les màximes categories cadet, infantil i aleví amb una gran feina dels respectius entrenadors i del coordinador Xavi Baldajos en especial.

Pel que fa a la primera plantilla, que ahir va assegurar-se la segona posició, ha hagut de superar, enguany, mols entrebancs. Primer la marxa de l'entrenador Piti Belmonte, després la de diversos jugadors importants i també alguns endarreriments en el pagament de les mensualitats. El capità, Sergi Soler, comentava anit que «té molt mèrit haver arribat aquí després de tants paranys en el camí. Tot el que ens ha passat fa més meritòria la temporada d'un grup que s'ha mantingut molt unit, malgrat les dificultats, treient les castanyes del foc. Hem acabat segons i hem tret sis punts al tercer classificat, finalment l'Igualada».

Sergi Soler, que ahir no va poder jugar per unes molèsties al pubis, reconeixia que «seria un desengany no poder jugar la promoció per culpa de la lesió que em vaig fer en la jornada anterior davant el Mollerussa. Estic pendent d'una ecografia però confio en arribar a temps per jugar l'eliminatòria amb el Girona C».

Respecte a aquesta controvertida promoció, Soler considera que «mentre no ens diguin el contrari, tenim clar que haurem de jugar-la i intentar superar-la. Espero que aquest dilluns, abans del sorteig de qui juga primer a casa, la federació informide com queda la cosa respecte a si el Girona C pot o no pujar de categoria».

El capità blanc-i-vermell va veure, contra el Lleida B, un partit «amb uns certs nervis a l'inici, tenint en compte que matemàticament podíem ser fins i tot campions. Abans del descans, els andorrans ja dominaven 2 a 0 i ja s'ha vist que era molt complicat. De totes formes, volíem guanyar el partit i els meus companys ho van aconseguir de forma destacada, tot i que no va ser fàcil».



El Vilassar-Andorra, a Manresa

Els respectius primers classificats dels dos grups de la Primera Catalana, el Vilassar (grup 1) i l'Andor-ra (grup 2), és molt possible que juguin el partit per determinar el campió de la categoria al Nou Estadi del Congost, a Manresa. Avui s'ha de concretar la seu de la Federació Catalana.