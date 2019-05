Victòria amb gust de remuntada de les noies de l'Igualada a la Copa

Pas endavant de l'Igualada femení a la Copa Catalunya després de vèncer el Manu Lanzarote en un partit disputat i patit per als dos conjunts. El Lanzarote, que venia de passar per la via dels penals, rebia un conjunt confiat i amb un gran estat de forma. De fet, així ho reflecteix l'acte del partit: Clara Sanz va marcar l'1-0 a favor de les locals (min 53), però, en qüestió de quatre minuts de diferència, van arribar els gols i la conseqüent remuntada de l'Igualada. Marcet, que venia de marcar un golàs des del mig del camp, va capgirar el marcador (1-1, min 71, i 1-2, min 75) i va donar a les igualadines l'accés a la següent ronda.