L'olesana Sandra Corcuera és segona al campionat italià de 'retrorunning'

Sandra Corcuera va haver-se de conformar amb la segona posició arxiu particular

L'atleta olesana Sandra Corcuera va participar, a Pàdua, en el Campionat d'Itàlia de retrorunning (córrer enrere). Les lesions i algunes molèsties que arrossegava des del Mundial del 2018 li van impedir repetir el títol, i es va haver de conformar amb un segon lloc que, segons paraules de Corcuera, «té gust de victòria, després d'un mes d'abril amb dolors a la planta del peu i al maluc, que m'han impedit entrenar-me amb una certa normalitat».

Sandra Corcuera, que havia guanyat les edicions del 2017 i el 2018 del campionat d'Itàlia i que venia d'aconseguir dos títols de Campiona del Món el 2018, va arribar a Itàlia amb la intenció de guanyar el títol de Campiona Italiana per tercer any consecutiu però no va poder-ho aconseguir.

L'olesana comença ara la recuperació per intentar revalidar el títol italià el 2020 i competir al Campionat del Món a la distància de marató i ampliar el seu ja dilatat palmarès en aquesta modalitat. Corcuera va mostrar l'agraïment pel suport del seu equip, Fasterwear, i dels seus amics i col·laboradors, 361º Europe, marca de sabatilles amb la qual ha debutat al campionat italià, InfiSport, que té cura de la seva nutrició, Wiemspro, que ha portat amb l'EMS el seu entrenament a un altre nivell, Plantidepor i Doppio Slavo.