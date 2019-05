Rubi abandona l'Espanyol i el club ja busca un substitut

Joan Francesc Ferrer, Rubi, deixarà de ser l'entrenador de l'Espanyol, amb el qual encara tenia un any més de contracte, un cop se solucionin totes les qüestions documentals per oficialitzar la seva marxa. Des de diumenge, l'interès del Betis per Rubi ha monopolitzat l'actualitat de l'entitat blanc-i-blava. Els agents del preparador es van reunir amb el club andalús per concretar la seva arribada i l'entrenador va comunicar dimarts la seva decisió a la directiva de l'Espanyol.

El club es troba actualment treballant per aconseguir el substitut del tècnic que ha classificat l'Espanyol a Europa dotze anys després de la seva última aventura continental. Un dels noms que més ha sonat els darrers dies és del de David Gallego, actual entrenador del filial del conjunt blanc-i-blau i que ja es va fer càr-rec de l'equip després de la destitució de Quique Sánchez Flores. Pèro en les últimes hores el nom que més força està agafant és el de Pablo Machín. L'exentrenador del Girona i del Sevilla ha estat temptejat pels directius de l'Espanyol i el tècnic sorià estaria disposat aanar-hi. Quique Setién i Juan Antonio Pizzi també han estat relacionats els darrers dies amb la banqueta del RCD Espanyol. Rubi va arribar al club català l'estiu passat, després de l'ascens a Primera amb l'Osca, i intentarà tornar el Betis a les competicions europees després d'un any de transició del club andalús, tot i el gran potencial de la plantilla, que ha acabat amb la destitució de Quique Setién.