El Calaf cau derrotat davant el Rubí i perd la imbatibilitat

Punt final a la temporada del Calaf amb un regust agredolç. El conjunt anoienc, que va acabar la lliga de Tercera Catalana invicte, no va poder completar el curs amb bon peu i va quedar eliminat de la Copa Catalunya davant el Rubí C, campió del seu grup de Quarta Catalana. El Calaf, que es va presentar a Rubí amb força baixes, va pagar la mala primera part i, malgrat millorar ostensiblement en els segons 45 minuts, ja no va poder remuntar. Els vallesans van saltar a la gespa amb més intensitat i ho van aprofitar per situar-se amb un còmode avantatge de 3 a 0 al descans. Els visitants, per la seva banda, no van saber aturar l'allau de joc del Rubí i es van mostrar tous en defensa. En el segon temps, els calafins van sortir disposats a intentar capgirar el resultat i al minut 6 de la represa van fer el primer pas amb un gol d'Urs. Però la manca d'encert en les ocasions posteriors que van tenir els ho va impedir.