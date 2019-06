Adriano Correia accepta 14 mesos de presó per un frau fiscal de 650.000 euros quan era futbolista del Barça

L'exfutbolista del Barça Adriano Correia ha acceptat aquest dimarts una pena de presó de 14 mesos, que no haurà de complir, per haver defraudat a Hisenda prop de 650.000 euros pels seus drets d'imatge, que cobrava en una societat a les illes portugueses de Madeira. A més, haurà de pagar prop de 370.000 euros de multa. Com que fiscalia i defensa han arribat a un acord, Adriano només l'ha hagut de ratificar breument davant del tribunal de l'Audiència de Barcelona. En sortir del tribunal, Adriano ha dit que tot es tractava d'un "error", que mai ha comès cap delicte ni ha volgut defraudar i mai ho farà, perquè sempre ha estat "sincer". "Sempre he anat de cara amb tot, ara m'he tret un pes de sobre, creu i ratlla, i a seguir", ha afegit.