El CT Precisió Manresa obté dos campionats catalans per equips

El Club Tir Precisió Manresa va acollir en les seves instal·lacions el Campionat de Catalunya d'alta precisió BR-50 i BR-25 aire, en el qual el club manresà va aconseguir dues victòries per equips, en BR-50 pesat i BR-25 lleuger.

En el campionat van participar clubs de Barcelona, Granollers, Tarragona, Terrassa, el Montsià, Lleida, Sabadell, Mataró, Girona, Torres de Segre, Martorell i el mateix CT Precisió Manresa.

A part de les dues victòries per equips, l'equip bagenc va obtenir dos subcampionats: en varmint pesat calibre 22, aconseguit per Josep Perarnau, i lleuger aire, d'Antoni Gené. També va aconseguir una tercera posició en varmint lleuger calibre 22, gràcies a Anna Herrera. En el campionat per equips de BR-50 varmint pesat calibre 22 va guanyar l'equip format per Mercè Mas, Josep Antoni García i Jose Perarnau, i en BR25 varmint lleuger aire van vèncer Antoni Gené, Anna Maria Riu i Joan Monells. En totes les proves individuals va guanyar un dels tiradors del Club Tir Esportiu Barcelona. Fernando Rodríguez va guanyar en varmint pesat calibre 22, en què Paulino Mendoza, també del club barceloní, va ser tercera. Josep Poquet va guanyar en varmint lleuger, i Josep Reche, en varmint pesat aire, en què l'equip de la capital catalana va tenir tres tiradors al podi (el mateix Reche, Pere Raventós i Salvador Méndez), i Albert Delgado va vèncer en varmint lleuger aire.

Tot i el ple de victòries individuals, el club barceloní només va obtenir el campionat per equips en dues de les quatre modalitats (BR-50 varmint lleuger i BR-25 aire varmint pesat). Jesús Alonso, del CT Sabadell, i Albert Artigas, del CT Tarragona, van pujar al podi en varmint lleuger BR-50 i BR-25.