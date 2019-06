Toni Bou es prepara per a la segona cursa del Mundial

Toni Bou en la primera prova del campionat, a Itàlia, on va guanyar

El pilot del Montesa Toni Bou serà aquest cap de setmana al Japó per disputar la segona prova del Mundial de TrialGP, on intentarà revalidar la victòria de la primera cursa, a Itàlia. La d'aquest cap de setmana serà l'única prova d'aquesta temporada que es disputa fora del continent europeu i es també l'únic esdeveniment en el qual es farà una doble carrera.

Toni Bou arriba a la cursa japonesa, que se celebra des de l'any 2000 a Motegi, com a líder del campionat, després de la gran victòria aconseguida a Pietramurata, i intentarà seguir focalitzat per guanyar al Japó, on arriba en òptimes condicions físiques. El pilot de Piera és qui més vegades ha guanyat la prova de Motegi, un total de 16.

El seu màxim perseguidor és Jeroni Fajardo, que va obtenir la segona posició en la cursa italiana. El pilot de Caldes de Malavella vol donar un pas endavant i intentarà fer història i prendre la primera posició a Toni Bou, campió del món tots els anys des del 2007.

La tasca no és gens senzilla i en la primera prova ja es va imposar el de Piera. Però Jeroni Fajardo va aconseguir la victòria en una de les dues curses del Japó l'any passat, concretament en la de dissabte, i també va aconseguir el subcampionat la temporada passada gràcies, en part, a aquella victòria en el país asiàtic.

Adam Raga, un dels màxims perseguidors de Bou en els Mundials que han disputat, es va quedar a només cinc punts de Fajardo en la prova d'Itàlia i segueix en la disputa del campionat. El pilot d'Ulldecona, dues vegades campió del món de TrialGP, va quedar en segona posició en la primera cursa al Japó de la temporada passada i tercer en la segona, fet que li va permetre pujar al podi en ambdues curses. Raga es va quedar a dos punts del subcampionat en la classificació general, en obtenir finalment la medalla de bronze en el campionat.

Toni Bou ara es concentra exclusivament en aquest campionat, després de tornar a obtenir aquesta temporada el Mundial de trial indoor, el tretzè de la seva car-rera, per davant precisament d'Adam Raga i Jeroni Fajardo, els seus dos màxims rivals en aquest nou campionat de trial.

A més, aquesta temporada el pilot de Piera també ja ha guanyat el Trial de les Nacions, campionat en el qual Espanya no perd des del 2004 i que va tornar a revalidar aquest any junt amb Jaime Busto.