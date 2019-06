Rafa Nadal venç Thiem i aconsegueix el seu dotzè Roland Garros

Rafael Nadal va proclamar-se ahir campió del Gran Eslam de França en guanyar per tres sets a un (3-6/7-5/1-6/1-6) l'austríac Dominic Thiem en poc més de tres hores de partit.

Nadal, que aquest any no estava complint les expectatives en terra batuda en perdre la final del Godó, precisament contra Thiem, i caure a semifinals de Roma i Madrid, no podia fallar en l'ocasió del seu torneig preferit. A l'altra banda de la xarxa tenia l'actual número 4 del rànquing ATP, un Dominic Thiem amb el qual era fàcil presagiar que li pesarien les cames si el partit s'allargava. Els quatre duels en quatre dies i, en especial, la semifinal contra un sempre tenaç Novak Djokovic, suposaven un valor afegit per decantar la balança a favor de Nadal. El balear va portar el pes del joc durant tot el partit i això va desesperar l'austríac, acostumat a desplegar el seu joc ofensiu i sometre els rivals amb una de les millors dretes del circuit, juntament amb la del manacorí.

Aquest triomf l'erigeix com el rei de la terra batuda i, a banda, en el tennista en aconseguir més títols en un mateix Grand Slam en superar Margaret Court, que ho va fer en onze ocasions a l'Obert d'Austràlia entre el 1960 i el 1973.