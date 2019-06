L'Igualada Rigat renova el porter Elagi Deitg i el seu golejador Sergi Pla

El porter de l'Igualada Rigat, Elagi Deitg, ha renovat per 2 anys amb el club arlequinat per dues temporades més. L'osonenc ara queda vinculat a l'Igualada Rigat fins al 30 de juny del 2021, com va informar conjuntament amb Manel Burón, el president de l'IHC. Després de set temporades a l'equip de la capital de l'Anoia, amb aquesta renovació ara Deitg suma la seva vuitena campanya seguida al primer equip.

Elagi Deitg va arribar a l'IHC l'any 2012, procedent del Club Patí Vic i en qualitat de cedit, i des de llavors ha defensat cada curs la porteria igualadina, i a partir de la campanya 2013-14 com a jugador igualadí a tots els efectes. Des de llavors, Deitg ha rendit a un gran nivell, i ha assolit fites com la de la temporada passada, en què va ser el tercer porter menys golejat. L'Igualada també s'ha assegurat la renovació del seu golejador Sergi Pla (amb 26 gols a l'OK Lliga), que ha firmat un contracte d'1+1.