El moianès Adri Arnaus sorprèn a l'inici del US Open

El jugador barceloní d'origen moianès Adri Arnaus va ser una de les grans sorpreses de la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de golf, tercer prova del Gran Eslam d'aquest esport. En el seu debut en un dels quatre majors, Arnaus va convertir-se en el jugador espanyol que s'estrena en aconseguir la millor classificació des del 2010, quan ho va aconseguir Alejandro Cañizares. El moianès va fer dos cops per sota del par del camp de Pebble Beach, a Califòrnia, a només quatre del líder, el britànic Justin Rose.

A l'hora de tancar aquesta edició, Arnaus havia iniciat el segon recorregut amb l'objectiu de passar el tall, que ahir es projectava en un cop sobre el par del camp. Arnaus era quinzè, empatat amb jugadors de gran prestigi. Per exemple, hi havia els dos guanyadors dels tornejos del Gran Eslam jugats aquest any, els nord-americans Tiger Woods, que l'abril va guanyar el Masters, i el seu compatriota Brooks Koepka, que el mes passat es va proclamar campió de l'obert de la PGA. També hi era el nord-americà Jordan Spieth, el britànic Paul Casey i els dos espanyols que van participar a l'última Ryder Cup, el castellonenc Sergio García i el basc Jon Rahm. Arnaus necessitava la matinada passada repetir un recorregut molt semblant al primer per poder disputar les dues últimes jornades de competició.



Arrelat al territori

Arnaus, que farà 25 anys el proper mes d'octubre, té diversos títols catalans i estatals. El 2006 ja va ser subcampió d'Espanya aleví i dos anys més tard va ser subcampió mundial per equips en la categoria sub-14. Fa dues temporades, va ser el primer jugador amateur que va guanyar la Grand Final i l'Orde de Mèrit del circuit professional Alps Tour Golf, a més de quedar dels deu primers en cinc dels nou tornejos disputats. L'any passat va guanyar el Challenge Tour dels Emirats, que li va permetre classificar-se per a l'European Tour. Tot i nascut a Barcelona, com reconeixia en una entrevista a Regió7 l'any passat, Arnaus té tiets a Moià, on passava els caps de setmana de la infantesa i adolescència i havia jugat als equips de base del golf Montbrú-Moià.