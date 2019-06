El Mundialet de Manresa es posa en marxa aquesta tarda

La setzena edició del Torneig Mundialet Intercultural de futbol de Manresa s'enceta avui al Nou Estadi del Congost. El campionat s'ha consolidat en la versió gran, i en les de veterans i fèmines. Cada cap de setmana hi haurà partits fins al proper 28 de juliol.

El Mundialet és una realitat per l'esforç d'un seguit de persones i entitats, com l'ONG Diapo, el CE Manresa, Càritas i l'Ajuntament de Manresa, entre d'altres.

El primer acte és la inauguració oficial amb la desfilada de tots els equips participants, que serà a les 16.30 hores. Després, a les 18.30, hi ha el primer partit programat, que és el Xile-Paraguai (18.30). Més tard hi ha el Colòmbia-Gàmbia, que està programat a les 20.30. Ja demà hi haurà els partits entre les seleccions del Marroc i Senegal (18) i l'Argentina i l'Equador, des de les 20 hores.

El torneig absolut té un total de quatre grups. A l'A hi ha els equips de Xile, Paraguai i Brasil. En el B, les tres seleccions són Colòmbia, Gàmbia i Veneçuela. En el C hi ha el Marroc, el Senegal i Hondures. Finalment, en el D s'hi troben els equips de l'Argentina, l'Equador i Bolívia. A partir del 13 de juliol hi ha els quarts de final, semifinals i la final. Les de veterans i fèmines seran també el 28 de juliol.