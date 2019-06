Un equip de nens para un partit de futbol perquè els pares discutien a la grada

Els alevins del Màlaga de futbol van parar un partit contra l'Sporting de Lisboa del torneig Costa de la Luz Cup per una baralla a la graderia entre els seus familiars.



Els nois del Màlaga CF, acompanyats pels seus tècnics, es van acostar a la zona on es trobaven els seus seguidors i es van posar d'esquena per mostrar el seu rebuig al que estava passant a la graderia.





Los alevines del Málaga pararon su partido contra el Sporting de Lisboa que estaban disputando en un torneo en Punta Umbría como protesta hacia sus propios padres que habían montado una trifulca pic.twitter.com/bynDH7zwOc — José Manuel Romero (@ElEcoFutbolero) 16 de juny de 2019