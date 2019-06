L'Igualada haurà d'estar pendent de la darrera eliminatòria d'ascens del Prat

Tot i que la brillant tercera posició al grup 2 de Primera Catalana no dona una plaça a Tercera Divisió, el fet que el Prat hagi avançat fins a la darrera eliminatòria d'ascens a Segona B obre la possibilitats als igualadins de pujar per l'efecte dominó. Això passaria sempre que els pratencs superin, en els propers quinze dies, el tercer rival en la promoció i que finalment es confirmi que el Girona C no pot aconseguir la Tercera Divisió pel cas amb el Peralada.

Ahir, el Prat, que té a les seves files el calderí Gerard Puigoriol, Putxi, va vèncer per 0 a 1 al cap del Tamaraceite canari (a casa van empatar a zero gols). Avui, el Prat coneixerà el proper i dar-rer contrincant.

Independentment de com acabi la promoció del Prat, l'Igualada està treballant en la confecció de la plantilla per a la propera temporada. Amb Moha a la banqueta, els igualadins han renovat Omar Sabouni, David Baraldés, Albert Ribera, Joel Solà i Iñaki Báez. Com a noves incorporacions hi ha la d'Hichem Boumedol, procedent de Balaguer, i el retorn d'Eric González després del seu pas pel Castell-defels a Tercera Divisió.