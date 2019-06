Leo Messi: «Hem de guanyar Qatar per passar a vuitens o serà molt difícil»

El capità de la selecció argentina i del FC Barcelona, Leo Messi, va avisar ahir després de l'empat davant la selecció de Paraguai (1-1), en el segon partit de la fase de grups de la Copa Amèrica, que «s'ha de guanyar Qatar si volem passar o serà molt difícil».

Els argentins van tornar a ensopegar després de perdre de forma contundent el primer partit de la fase de grups davant la selecció de Colòmbia (2-0) i s'han encès les alarmes al país d'una possible eliminació de la bicampiona del món abans d'hora. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, va assegurar que «tenim sort de seguir vius, ens permet tenir la possibilitat de trobar la nostra millor versió». D'altra banda, Messi va explicar que «els jugadors estan dolguts perquè necessitàvem gua-nyar i vam estar a prop d'aconseguir-ho», i que han de seguir millorant «tot i que no hi ha temps per fer-ho, hem de seguir endavant per millorar i aconseguir l'objectiu», va afirmar Messi. El capità argentí va defensar que havien d'anar amb calma després d'empatar el partit. Precisament, just després del gol de Messi de penal, el porter Franco Armani va aturar un penal a Paraguai provocat pel central del Manchester City Nicolás Otamendi. Diumenge (21.00 hores), partit decisiu davant de l'equip de Qatar de Félix Sánchez, campiona de l'última Copa d'Àsia. L'equip argentí està pràcticament obligat a guanyar ja que, si empatés, hauria d'esperar a una derrota contundent de Paraguai per tenir opcions.