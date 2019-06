Pedro Martínez, el 'desig' del Baxi per ser el nou tècnic si es confirma l'adeu de Joan Peñarroya

En el cas que Peñarroya opti per acceptar l'oferta del Burgos, opció cada cop més probable a mesura que passen les hores, el Baxi ha de buscar un entrenador que pugui conduir la nau amb garanties i ser un revulsiu per mantenir un estat d'ànim molt alt als últims mesos i afrontar una nova temporada en la qual la participació a la BCL, la Basketball Champions League, és un estímul però també una forta exigència.

Entre els noms d'entrenadors com a candidats per suplir Joan Peñarroya ha aparegut el de Salva Maldonado, que ha dirigit en dues etapes (1994-97 i 2001-02) l'equip del Congost. Però qui seria el gran desig de Josep Sàez i la directiva del club seria un altre extècnic del Manresa que va finalitzar aquesta última temporada a la banqueta de l'Herbalife Gran Canària. Seria Pedro Martínez, qui va allunyar els canaris de la zona de descens, l'entrenador més desitjat. Tècnic de prestigi, amb un currílum de primer nivell (campió de la lliga ACB amb el València) i que coneix de sobres el club manresà.

De moment, Pedro Martínez no ha renovat pel Gran Canària; té una clàusula per fer efectiva la seva continuïtat abans del dia 30 de juny. Encara no l'ha activada i a l'illa s'especula que pugui estar esperant ofertes, fins i tot ha sortit el nom del Barça. De moment, en l'Herbalife s'ha confirmat que no hi contiuen Oliver, Báez i Wiley. Ha fitxat el georgià Burjanadze.

Pedro Martínez va començar la temporada passada al Baskonia i, després de ser destituït, va dirigir en els darrers mesos l'Herbalife, que havia començat la campanya amb Salva Maldonado i va tenir a la banqueta també Víctor García. Martínez va portar el Manresa en el quadrienni 1990-94 i en la lliga 2014-15 quan l'equip es va salvar amb victòria a la pista del Madrid. Amb 85 triomfs –de 184 partits– és l'entrenador que ha obtingut més victòries en ACB amb el Manresa.