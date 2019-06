arxiu particular

Exhibicions per tancar la temporada d'artística del Tossalet-CN Berga

Com cada any per aquestes dates, la cinquantena de nedadores que formen els diferents equips de natació artística del Tossalet-CN Berga van fer gaudir el públic en una exhibició molt ben elaborada a Berga. La propera exhibició tindrà lloc a Gironella el proper 28 de juny a les 19 h i donarà finalitzada la temporada.