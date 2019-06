El CE Manresa va aconseguint peces del puzle que significa la confecció d'una plantilla competitiva per a la Tercera Divisió. Un d'aquestes peces, prou preuada, és la de la porteria. El club manresà ha pogut retenir Pol Busquets després d'una primera temporada al club manresà prou solvent.

Busquets ha jugat 33 dels 34 partits de la lliga al grup 2 de Primera Catalana (es va perdre un enfrontament per sanció). Ha encaixat 34 gols, essent un dels porters menys golejats de la categoria. El seu company per guardar la porteria de l'equip d'Andreu Peralta serà el jove manresà Òscar Pulido, qui ja ha ha acabat la temporada a la formació manresana després de tancar la seva etapa de juvenil al Gimnàstic de Manresa, a la Divisió d'Honor.

Ara mateix, el CE Manresa ja disposa de deu jugadors. Només un de fitxat, Christian Alarcón, un lateral esquerrà amb pas per la Muntanyesa i el San Cristóbal, tot i que aquesta passada campanya l'ha hagut de passar pràcticament en blanc per diverses lesions, les més destacades a les mans. Continuen de l'any passat, a més a més dos dos porters esmentats, Pol Busquets i Òscar Pulido, Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Biel Rodríguez i Marc Cuello. Es previst que faci la pretemporada, a més a més de Joan Fígols Joanet (Berga) i Roger Claret (Avià), el pivot defensiu Manel Montoya, que aquesta passada temporada ha jugat al Sant Cugat d'on va arribar del juvenil de Divisió d'Honor del Sant Andreu.