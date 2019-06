Messi i Argentina afronten amb Qatar una situació límit a la Copa Amèrica

La selecció d'Argentina s'ha afiliat en els darrers temps a les situacions límit, i aquesta nit (21 hores) en tornarà a viure una altra quan s'enfronti amb Qatar en el darrer partit de la fase de grups de la Copa Amèrica, amb l'enorme pressió de guanyar per evitar el fracàs de quedar eliminada en la primera fase del torneig.

No hi ha marge d'error possible per a l'Albiceleste. Igual que passava fa un any en el mundial de Rússia, quan havia de guanyar Nigèria per no quedar eliminada de la fase de grups i el defensa Marcos Rojo li va donar la victòria (1-2) amb un gol quan faltaven quatre minuts per al final. Uns mesos abans, quan estava a punt de quedar-se fora del mundial, Messi va fer un hat-trick salvador davant l'Equador.

Ara, Argentina arriba a aquesta última jornada de la primera fase de la Copa Amèrica com a última del grup B, amb només un punt, després d'haver perdut de manera contundent davant Colòmbia (0-2) i haver rescatat un empat davant Paraguai (1-1) que li dona vida i esperances per al partit amb Qatar. Davant de l'equip àrab, una nova derrota concretaria un fracàs històric i monumental per als argentins en un torneig en què a la primera fase només queden eliminats quatre dels dotze equips participants.

De fet, la selecció argentina mai ha caigut en la primera fase del campionat sud-americà des que es disputa sota el format actual, i sempre ha arribat, com a mínim, als quarts de final. Un empat els deixaria pendents que Colòmbia guanyés per almenys dos gols Paraguai en l'altre partit del mateix grup, que es disputarà de manera simultània, i així poder passar com un dels dos millors tercers de la fase de grups. Es donaria la mateixa circumstància si es guanya Qatar i els paraguaians també vencen els colombians. Novament Leo Messi, sovint criticat pels aficionats del seu país, tornarà a ser la gran esperança dels argentins per vèncer l'amenaça d'un nou fracàs.