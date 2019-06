Luis Suárez falla a la tanda de penals i l'Uruguai cau eliminada pel Perú

El Barça només tindrà quatre jugadors a les semifinals de la Copa Amèrica: Messi amb Argentina, Arthur i Coutinho amb Brasil, i Arturo Vidal amb Xile. El cinquè, Luis Suárez, no hi serà perquè l'Uruguay va caure a la tanda de penals (5-4) després que el partit acabés 0 a 0. Suárez va errar el primer penal de la sèrie. La primera part ja va acabar 0 a 0, malgrat que l'Uruguai va disposar de nombroses ocasions clares de gol, sobretot desaprofitades per Cavani i amb grans intervencions del porter peruà Gallese. També va ser anul·lat un gol a Arrascaeta per fora de joc de Nández, al minut 29.

A la represa es va mantenir el domini de l'Uruguai i es van anul·lar dos nous gols, a Cavani (min 61) i Suárez (min 73). Després, però, el Perú va millorar però ni uns ni altres van aconseguir marcar. Els penals van decidir.