Griezmann costa vuitanta milions menys des d'avui

Els propers dies poden servir per posar punt final a un dels serials blaugrana de l'estiu. El francès Antoine Griezmann, que fa un mes i mig va anunciar que la temporada que ve no seguiria a l'Atlètic de Madrid, s'ha hagut d'esperar fins a l'inici del juliol per fer públic quin serà el seu proper equip, però la notícia ja no pot esperar gaire. El davanter serà blaugrana un cop la seva clàusula de rescissió ha passat de 200 a 120 milions d'euros, tal com es va establir en el nou contracte que va firmar amb els matalassers l'estiu passat, quan va renunciar al Barça. Un cop clara la nova xifra, l'entitat barcelonista ja pot iniciar oficialment unes converses amb l'Atlètic que fa dies que duren.

I és que al final, el paper que han fet totes les parts d'esperar fins a avui ha estat més de cara a la galeria. A l'Atlètic l'interessava vendre Griezmann, un cop sabia que no volia seguir, i utilitzar els diners per contractar el portuguès Joao Félix, del Benfica. I el Barça no podia precipitar-se en la contractació per no haver de pagar un sobrecost absurd, un cop sabia que a partir d'avui el jugador era vuitanta milions més barat.

Segons les últimes informacions, al final, el Barça pagarà uns 126 milions d'euros, 6 més del que marca la seva clàusula, per aconseguir que l'Atlètic s'avingui a cobrar en tres terminis. L'arribada de Griezmann, tot i que al vestidor no és tan esperada com la de Neymar, ja estava aparaulada des de mesos enrere i ara la directiva del Barça espera que caigui els propers dies com fruita madura.



Les sortides, primer

Abans de disposar de suficient espai per encabir les possibles arribades de Griezmann i Neymar, però, el Barça ha de fer espai a la plantilla, tant de jugadors, com de salaris. Ahir es donava per fet que vendrà Denis Suárez al Celta per 15 milions d'euros. També hi ha converses obertes per la venda de Rafinha al València, tot i que les posicions encara segueixen una mica allunyades.

Un cop resolt el tema Griezmann, sembla que el Barça se centrarà en d'altres possibles arribades. Gairebé descartat el central De Ligt, pot arribar un lateral esquerre i llavors caldrà abordar l'enginyeria financera del fitxatge de Neymar, que segons va informar ahir el diari Sport podria afectar, com a moneda de canvi, a jugadors com Coutinho, Dembélé, Umtiti o Rakitic.