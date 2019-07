Viñales guanya després de deu grans premis

El pilot gironí Maverick Viñales es va reivindicar ahir al circuit TT d'Assen, a Holanda, en assolir una victòria al Mundial de MotoGP després de sumar deu proves fora del lloc més alt del podi.

Viñales va tenir una interessant lluita per la primera posició amb Marc Márquez, fins que el líder del Mundial va prendre la decisió de no arriscar més i donar per bona la segona plaça. Fabio Quartararo (Yamaha) va ser tercer.

L'estratègia final de Marc Márquez (Honda) va propiciar que marxés d'Assen amb set punts més d'avantatge (ara en són 44) a la classificació general del Mundial dels que treia al segon, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati).

En Moto2 va vèncer el balear Augusto Fernández (Yamaha). La caiguda del pilot italià Lorenzo Baldassarri, va propiciar que el fins aleshores líder, Àlex Márquez (Honda), anés per terra i perdés qualsevol opció per aconseguir a la victòria. L'italià Tony Arbolino (Honda) va vèncer en Moto3. Arón Canet, que és líder, només va ser dotzè.