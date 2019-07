Frenkie de Jong rep un bany de masses en la seva presentació al Camp Nou

El nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, Frenkie de Jong, ha trepitjat per primera vegada el Camp Nou enmig d'una gran expectació i, en una nova tarda calorosa, 19.850 espectadors l'esperaven a les grades de l'estadi blaugrana per rebre'l amb honors.

L'holandès, nouvingut de l'Ajax d'Amsterdam i cridat a liderar la tornada a l'estil més pur del Barça, no ha defraudat els seguidors. A les set en punt de la tarda, després de signar el seu contracte a la llotja presidencial al costat del president Josep Maria Bartomeu, ha aparegut pel túnel de vestidors de l'estadi del club català amb un somriure d'orella a orella.

El migcampista no ha tardat en fer les delícies dels aficionats. Ha saludat el públic donant tocs a la pilota, mentre encara ressonava al Camp Nou l'himne blaugrana. De Jong, que lluïa una samarreta sense número, ha estat gairebé vint minuts sobre la gespa. No li han pesat els més de trenta graus que marcaven els termòmetres de la capital catalana.

El neerlandès ha protagonitzat diverses tandes de filigranes i, després d'acabar-ne una, des de la grada s'han sentit crits de "Bartomeu, dimissió", després d'una setmana moguda a les oficines del club, amb la dimissió del vicepresident Jordi Mestre inclosa. El migcampista ha reaccionat amb naturalitat.

L'acte ha finalitzat amb l'habitual llançament de pilotes a la grada. L'exfutbolista de l'Ajax ha estat una bona estona signant esfèrics i xutant-los a un públic que seguia encès. Encara a peu de camp, De Jong ha pronunciat les seves primeres paraules després de trepitjar per primera vegada la gespa del Camp Nou. "Hola a tothom. Gràcies per estar aquí i visca el Barça!", ha dit De Jong en un perfecte castellà. Ja en anglès, l'holandès ha assegurat estar impressionat per la seva rebuda a la capital catalana i ha destacat l'"orgull" que ha sentit en veure's per primera vegada amb la samarreta del Barcelona.