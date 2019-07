El Gimnàstic de Manresa nega que Piqué l'hagi comprat però admet converses avançades

«Gerard Piqué no ha comprat el Gimnàstic». Aquesta afirmació l'ha fa de forma rotunda el president del club manresà, Dario Riera. I és que el nom de l'entitat, tot un referent del futbol base a Catalunya des de fa un munt anys, s'ha vinculat al jugador del Barça, que estaria interessat en fer-se amb el control del Nàstic, tal com va avançar ahir el diari Sport. Riera ha comentat que «és cert que hi ha negociacions des de fa uns tres mesos, com també les tenim amb dues empreses més, una d'estatal i un altra de xinesa».

Cal recordar que Gerard Piqué i les seves empreses van comprar fa poc més de mig any el FC Andorra, amb el qual ha aconseguit l'ascens a Tercera Divisió, on, per cert, durant la propera temporada es tornarà a trobar amb el CE Manresa i el CF Igualada. Sembla que ara, per complementar el conjunt andorrà, Piqué estaria plenament interessat a disposar d'una entitat de prestigi en el futbol de formació, com és, d'una forma indiscutible, el Nàstic.

Dario Riera diu que l'acord amb Piqué «encara està verd, s'han de parlar moltes coses i, en tot cas, si ens entenem, tot s'ha de ratificar en una assemblea i el club s'hauria de transformar en societat anònima esportiva perquè sigui possible. Nosaltres, com a entitat, pensem que som uns privilegiats pel fet que hi hagi unes empreses interessades en el Nàstic i que vulguin col·laborar en el nostre creixament».

El president del Gimnàstic creu que «estem en un moment dolç, és veritat. Però no gràcies als que hi som ara, sinó que s'ha arribat aquí molt de mica en mica al llarg de tota la història del club. El que queda clar, tot i que podem considerar una bona cosa que hi hagi empreses que vulguin col·laborar amb nosaltres o fins i tot comprar-nos, és que en cap cas hem estat nosaltres els que hem posat el club a la venda. Han estat elles que han vingut. Cal pensar que ara mateix l'esport és un negoci i no hi ha sostre. En cas de materialitzar-se l'acord, crec que pot ser una gran millora per al Gimnàstic, però això ho hauran de decidir els socis».

En referència a les altres ofertes que han arribat al Nàstic, Riera diu que «la primera de totes va ser per part de l'empresa xinesa, establerta a Andalusia i que té molts clients per Catalunya. Va trucar-nos i en vam començar a parlar. I poc després van arribar les altres dues propostes. La de Piqué és una d'elles; l'altra és del ram dels esports. Va ser fa uns tres mesos, poc després del relleu en la presidència. Desconec clarament quin es l'interès que puguin tenir en nosaltres. Pero en el cas de Piqué, amb qui jo no he parlat mai, suposo que volen establir-se dins un club que és reconegut al futbol base, on es formen jugadors que algun dia poden donar diners pels drets de formació».

El club es queda a Manresa

El que vol deixar clar Dario Riera, el qual no descarta que aviat s'hagi de convocar una assemblea d'un caire inforamtiu per donar detalls de tota la situació, és que «tot i que al final hi hagi un acord amb alguna de les empreses amb les quals nosaltres estem parlant, el club no canviarà de nom. I es quedarà a Manresa. També cal dir que una altra cosa és que la nova empresa vulgui fer ampliació d'instal·lacions. Però reitero, no hem arribat al fons de la qüestió».

Riera també aporta que, «si fem el pas, també el que porposem és que la junta actual es mantingui encara que sigui amb alguna incorporació per part seva. Amb l'empresa de Gerard Piqué, la qual ofereix un projecte més viable, el que hem fet és parlar d'alguns números del nostre club i prou, no hem aprofondit. Parlem d'una xifra de 400.000 euros, que és la hipoteca que tenim sota control. Ens agradaria eixugar-la i que també ens fessin el canvi de gespa artificial. Diria que estem ara amb el 50% de possibilitats que tot fructifiqui, que es tanqui. Però que ningú no hi vegi interessos personals».