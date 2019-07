La selecció de Marimon i Pons conquereix el Mundial sub-19

Campions del món vuit anys després! La selecció espanyola sub-19 d'hoquei patins, formada íntegrament per jugadors catalans, entre els quals l'igualadí Aleix Marimon (Igualada Hoquei Club) i l'alturgellenc Jordi Pons (CHPA Cadí la Seu), va assolir el ceptre mundial en imposar-se a l'Argentina a la final (2 a 3).

L'equip dirigit per Sergi Macià va cedir en el primer partit de la fase de grups contra l' albiceleste (3 a 4), en un maxt en què Jordi Pons va ser titular a la porteria. Després, Espanya va golejar Suïssa (0 a 9) i Xile (2 a 9) i va accedir als quarts de final de la competició mundialista com a segona del grup B, amb 6 punts.

A la final, els jugadors de Juan Manuel Garcés van palesar ambició i intensitat des de l'inici del duel al vilanoví pavelló d'Isaac Gálvez. Bruno Eduardo Alonso va avançar el seu equip a l'electrònic quan tot just s'havien jugat 4' i 40''. El temps mort sol·licitat per Sergi Macià (minut 13), no va propiciar la reacció de la selecció espanyola i Eitel Fabrizio Torres va augmentar l'avantatge de l' albiceleste, de falta directa (minut 14).

La reacció del combinat estatal no es va produir fins al segon període. Roc Pujadas, autor del gol decisiu a la semifinal contra Portugal, va reduir la diferència (minut 5) i 46 segons després, Aleix Marimon va transformar un penal per reequilibrar el marcador (2 a 2). Roc Pujadas va certificar la remuntada i va segellar el títol en materialitzar el 2 a 3 (minut 40).

En el partit pel 3r i 4t llocs, Portugal va superar Itàlia amb contundència (4 a 1).

Espanya no guanyava el mundial sub 19 des de Barcelos 2011. Els de Sergi Macià, després de ser segons del grup B, van derrotar Colòmbia als quarts de final (4 a 0) i es van imposar a Portugal en una competida semifinal (3 a 2).