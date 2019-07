Nadal elimina Sousa per la via ràpida amb un triple 6-2

Rafa Nadal va guanyar ahir la ronda de vuitens de final davant el tennista portuguès Joao Sousa i ho va aconseguir per la via ràpida (6-2, 6-2, 6-2) en un partit que va ser un tràmit pel manacorí. El seu rival als quarts serà el nord-americà Sam Querrey, semifinalista del torneig londinenc l'any 2017, que va necessitar ahir quatre sets i dos tie-break per batre el seu compatriota Tennys Sandgren (6-4,6-7,7-6,7-6). L'historial de partits entre els dos jugadors és favorable a Nadal (4-1), però l'única victòria de Querrey es va produir en el darrer enfrontament entre els dos, l'any 2017 a la final (6-3, 7-6) del torneig d'Acapulco (Mèxic).

A més, el tennista valencià Roberto Bautista Agut va guanyar el seu partit contra Benoit Paire i es va classificar per primera vegada en la seva carrera als quarts de final de Wimbledon. El seu rival serà l'argentí Guido Pella, actual número 26 del món que va remuntar ahir de forma èpica a Milos Raonic (3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6).

D'altra banda, Verdasco i Carla Suárez van perdre davant Goffin i Serena Williams i la revelació del quadre femení de només 15 anys, Cori Gauff, també va finalitzar la seva primera aventura a Wimbledon en ser eliminada per Simona Halep. Djokovic també va guanyar ahir el seu partit corresponent als vuitens en tres sets Ugo Humbert (6-3, 6-2, 6-3) i s'enfrontarà als quarts amb Goffin. Roger Federer també va guanyar el seu partit amb comoditat i va eliminar l'italià Matteo Berrettini (6-1, 6-2, 6-2) i s'enfrontarà a Nishikori.