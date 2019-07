Neto: «Arribo al Barcelona en plenitud, com a futbolista i com a persona»

El brasiler Norberto 'Neto' Murara, que aquest dimarts ha estat presentat com a nou porter del Barcelona per a les quatre pròximes temporades, ha assegurat arribar, als seus 29 anys, "en plenitud" al club blaugrana "tant com a futbolista com a persona".

"Aquest és el moment perfecte per a mi", ha anunciat Neto, que considera "un premi" el seu fitxatge pel Barça, "però els premis venen per a qui els busca, i jo he treballat molt per a això", ha afegit.

Neto ha començat el matí signant el seu nou contracte fins al 30 de juny del 2023 a la llotja President Suñol del Camp Nou, acompanyat de l'actual president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i, a continuació ha posat amb la seva nova equipació - amb el '13' heretat de Jasper Cillessen - davant els mitjans de comunicació.

No obstant això, Neto no ha pogut donar-se un bany de masses davant els aficionats com ho va fer la setmana passada el migcampista holandès Frenkie de Jong, ja que la sessió fotogràfica s'ha realitzat aquesta vegada a porta tancada i a la grada de l'estadi, perquè l'entitat blaugrana ha començat aquests dies els treballs per reemplaçar la gespa del Camp Nou.

Ja en la seva posterior roda de premsa a l'Auditori 1899, l'internacional brasiler es mostrava eufòric: "En aquests moments soc la persona més feliç del món. Arribo a un club amb el qual somia jugar qualsevol jugador, i ser aquí és un motiu de gran orgull per a mi".

El Barça ha pagat per ell al València 26 milions d'euros, més 9 milions més en variables, i li ha posat una clàusula de rescissió de 200 milions.