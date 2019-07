El CN Minorisa es llueix a l'estatal aleví amb dues medalles per a Júlia Llohis

arxiu particular

Júlia Llohis amb l'entrenadora del CN Minorisa Maria Espiau arxiu particular

El campionat estatal aleví de promoció de natació artística va disputar-se a la piscina Sands Beach Resort, a Lanzarote. El CN Minorisa hi va participar amb vuit nedadores. Júlia Llohis es va penjar la medalla de bronze en la especialitat de figures. Les seves companyes van aconseguir les posicions següents: Carla Orihuela (37a), Ana Sánchez (48a), Marina Fernández (68a), Núria Vila (71a), Èlia Vall (81a), Ada Soler (87a) i Anna Martín (140a). En rutina, les manresanes van ser sisenes d'entre 18 equips. En duets, Júlia Llohis i Carla Orihuela (amb Anna Sánchez de reserva) van aconseguir el quart lloc, rere el CN Granollers, l'RCN Vigo, i el CN les Franqueses. En la prova individual, els solos, una excel·lent actuació de Júlia Lohis la va portar fins al segon lloc. Van ser uns bons resultats que van situar el CN Minorisa, dirigit per Maria Espiau, com a 10è d'entre 28 clubs.