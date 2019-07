Halep i Serena fan bons els pronòstics i s'enfrontaran en la final femenina

La romanesa Simona Halep i la nord-americana Serena Williams no van deixar lloc a la sorpresa i es van classificar per a la final de demà en derrotar amb molta facilitat la ucraïnesa Elina Svitolina i la txeca Barbora Strycova, respectivament.

En el partit que, a priori, era més igualat, Halep, número 7 del món i que busca el seu segon gran torneig després del Roland Garros del 2018, va derrotar la número 8 del rànquing, una Svitolina que va aguantar al principi en dos jocs molt llargs però que va acabar cedint per un clar 6-1 i 6-3.

En l'altre enfrontament, Serena Williams, set vegades triomfadora a la gespa de Londres, no va donar cap opció a Strycova, la número 54 de la classificació i gran sorpresa del torneig. Va vèncer per 6-1 i 6-2 en un enfrontament que no va durar ni una hora. Si guanya demà, Serena empataria el rècord de 24 títols de Gran Eslam que té l'australiana Margaret Court.

Avui es disputen les semifinals masculines, amb doble presència de jugadors de l'estat espanyol. A partir de les dues de la tarda, Novak Djokovic s'enfrontarà a Roberto Bautista i, tot seguit, Rafa Nadal farà el mateix amb el suís Roger Federer.