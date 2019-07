La Marxa dels Quatre Cims s'allunya de la competitivitat i incrementa participació

Mil cinc-cents ciclistes van prendre la sortida a Bagà en la Marxa dels 4 Cims que va tenir un èxit rotund. La jornada, que va apostar altre cop per un ecoturisme no competitiu, va destacar per l'augment en la participació i així va demostrar ser un dels principals esdeveniments cicloturistes de l'any a Catalunya. La marxa, amb el suport de Buff com a patrocinador principal, el 2018 no va poder travessar la Collada de Toses, però enguany sí que ha ofert el recorregut original en plenitud amb els 4 Cims: la pujada al Coll de la Creueta, la Collada de Toses, el Coll de Merolla i Coll de Pal.