Pere Marsinyach se situa tercer després del programa curt als World Roller Games

El patinador cardoní Pere Marsinyach va finalitzar en tercera posició el programa curt dels World Roller Games de Barcelona, que es va celebrar ahir a la tarda. Tenint en compte que la puntuació d'aquesta primera sessió compta el 40% de la nota final, i que serveix, sobretot, perquè els deu primers es classifiquin per disputar el programa llarg, tant Marsinyach com els seus entrenadors, Joan Jané i Carme Sanjosé, es mostraven satisfets del resultat. Malgrat això, el fet de no haver pogut realitzar una de les figures de més dificultat, un triple salt, el va penalitzar i va marcar la diferència respecte dels dos primers, sobretot amb l'italià Luca Lucaroni, campió mundial i gran favorit al títol.

Segons el tècnic de Marsinyach, Joan Jané, «tots tres primers classificats han fallat alguna cosa. La valoració és bona, amb una molt destacable puntuació amb components, que representa el patinatge purament dit. N'estem contents».

Marsinyach va aconseguir una puntuació de 78,39 punts. La sorpresa relativa va ser la segona posició del seu company de selecció Sergio Canales, quart en el darrer Mundial, que ahir va sortir després del cardoní i va aconseguir un resultat de 80,39 punts. És una diferència perfectament remuntable en el programa llarg, que compta el 60% de la nota final.

Sembla complicat, en canvi, remuntar l'avantatge del campió del món, un Luca Lucaroni que es va mostrar molt sòlid i va aconseguir una nota de 88,45 punts. Els cinc primers llocs els van tancar el també català Llorenç Álvarez (66,12) i el portuguès Diogo Silva (61,67). El programa llarg dels World Roller Games es farà demà a les 15.45 hores, també al Palau Sant Jordi.