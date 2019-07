Djokovic sobreviu i tomba Federer després de 5 hores

El serbi Novak Djokovic va necessitar cinc sets (7-6, 1-6, 7-6, 4-6 i 13-12) en 5 hores de partit, per guanyar el seu cinquè Wimbledon davant del suís Roger Federer, que va malbaratar dues pilotes de partit amb el seu servei per acabar cedint davant d'un Nole que suma 16 Grans Slam.

Ambdós tennistes van començar molt forts amb el seu servei i només el suís va gaudir d'una pilota de break en el quart joc que no va saber aprofitar. En el tie break el serbi va estar més encertat i després d'alternances es va adjudicar el primer set. En el segon set Federer va sortir molt fort i va aconseguir dos breaks en els primers jocs per encarrilar fàcilment el segon set i clavar un parcial de 6-1 per igualar la gran final. En el tercer set el duel es va tornar anivellar gràcies a l'efectivitat en els servei, i de nou Federer va gaudir d'una pilota de set amb el marcador de 4-5 que no va saber aprofitar. En el tie break de nou el serbi va saber mantenir la pressió per adjudicar-se el tercer set i deixar encarrilada la final. En el quart set, el suís va aconseguir dos breaks seguits per posar-se amb avantatge de 2-5, però el serbi va tornar a posar emoció amb un break que no va poder consolidar ja que Federer va tancar el set amb el seu servei amb el 6-4.

En el cinquè i definitiu set Djokovic va aconseguir trencar el servei però Federer va reaccionar en el següent joc per igualar. En l'allargament del cinquè set, Federer va posar-se per davant però va deixar escapar dues pilotes de partit on Nole va créixer per acabar imposant-se al final.

En la categoria júnior, el valencià Carlos Gimeno va perdre la gran final davant del japonès Shintaro Mochizuki per 6-3 i 6-2 en poc més d'una hora de partit.