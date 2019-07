El subcampió mundial Pere Marsinyach no descarta deixar la competició individual

Després de penjar-se la medalla de plata als World Roller Games, en la modalitat de patinatge artístic, el cardoní Pere Marsinyach (23 anys) ha deixat entreveure la possibilitat d'aparcar la competició individual per dedicar-se plenament als quartets, una especialitat en la qual ja ha aconseguit força èxits al costat dels seus companys Júlia Vallejo (La Selva), Clàudia Terrades (Osona) i Llorenç Álvarez (Vallès Occidental).

«El quartet és una modalitat més tranquil·la, que no comporta tanta exigència, no necessita tant entrenament; ara bé, m'ho de pensar bé perquè, com tot, hi ha pros i contres. Ja es veurà quan torni de vacances i comencem a preparar el proper Mundial, que es farà a Paraguai l'any que ve. El cert és que ja tinc una edat i fa molts anys que em dedico al patinatge artístic; potser ara que amb els campionats de Barcelona s'ha tancat una etapa molt important és el moment d'un canvi, de pensar en altres coses » declarava ahir el patinador del Foment Cardoní que ja fa dos anys que competeix regularment amb quartets, aconseguint bons resultats tant a nivell estatal com internacional, destacant la tercera plaça al Campionat d'Europa.



L'italià Lucaroni al davant

Fa uns mesos, concretament a l'octubre de l'any passat, després del Mundial de Nantes, el patinador cardoní Pere Marsinyach declarava a Regió7 que el seu gran somni era guanyar el Campionat del Món a Barcelona, en el marc dels World Roller Games. El somni no s'ha pogut fer realitat però Marsinyach ha aconseguit, al Palau Sant Jordi, davant el seu públic, repetir el subcampionat aconseguit a França, una posició molt meritòria si es té en compte la dificultat dels exercicis que executen els especialistes en les competicions internacionals del més alt nivell. Qualsevol errada, per petita que sigui, penalitza molt. Marsinyach valorava la plata dient que «la veritat és que l'objectiu no era tant el títol com el defensar els meus exercicis al Palau Sant Jordi i gaudir-ho».

Pere Marsinyach va topar un cop més amb l'italià Luca Lucaroni, vencedor de les quatre darreres edicions del Mundial. El cardoní admet que «és molt complet i la veritat és que ho fa molt bé. En el meu cas potser els nervis fan que les execucions no siguin tant polides. També és cert que utilitzem estratègies diferents i el que ell fa no s'assembla al que jo faig».

Marsinyach deixa clar que cada any «canviem els exercicis; a la pretemporada planifiquem els canvis. Aquest cop la temporada ha estat molt intensa perquè les competicions han estat molt atapeïdes». Del Palau Sant Jordi Marsinyach comenta que «l'ambient ha estat extraordinari. Quan sortíem a la pista notàvem una emoció per dins perquè el públic ens animava molt» . Pel que fa a la competició, a la primera jornada, el cardoní va acabar tercer en el programa curt «per culpa d'una errada 'tonteta' malgrat que vaig tenir una bona actuació en línies general». En el programa llarg, dos dies després, Marsinyach va aconseguir remuntar una plaça i quedar per darrere de l'esmentat Luca Lucaroni i per davant del madrileny Sergio Canales, medalla de bronze en la competició.

De l'organització dels World Roller Games a Barcelona, Pere Marsinyach ha reconegut que «han estat un èxit i un encert fer-los a la ciutat Condal. Ha valgut la pena portar-los aquí, a Barcelona. En directe no és que hagi pogut veure gran cosa, només les modalitats que es feien al Palau Sant Jordi com ara les competicions de freestyle. Més a distància he pogut estar al cas de les altres especialitats al llarg de tots els dies dels campionats.