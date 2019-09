Austràlia evita el camí dels EUA i es trobarà una Txèquia històrica

La selecció australiana apareix en l'horitzó com a possible adversari d'Espanya en les semifinals del Mundial de la Xina. El conjunt oceànic va patir de valent per der-rotar França (98-100) en un duel intensíssim, dominat pels europeus a l'inici i amb remuntada aussie després, que es va decidir per una pilota perduda a falta de cinc segons.

Així, amb 98-98 en el marcador, una falta sobre Matthew Dellavedova va acabar amb dos tirs lliures dels quals el base només en va poder anotar un. Baynes va xafar la línia de fons en el rebot i va permetre que França tingués l'última pilota, però el servei de banda cap a De Colo va ser interceptat per Patty Mills i Fournier li va haver de fer falta a Creek. Aquest va anotar el primer dels tres tirs lliures als quals tenia dret i va donar la victòria als australians, que es treuen del mig qualsevol enfrontament amb els Estats Units o Sèrbia i jugaran els quarts de final davant de la República Txeca.

En l'altre partit del grup, ja sense res en joc, la República Dominicana del jugador del Baxi Manresa Eulis Báez va acomiadar-se del torneig amb una clara derrota per 55-74 davant de Lituània. El jugador del Baxi va estar 25 minuts a la pista i només va anotar cinc punts.



Antetokounmpo, eliminat



L'altre gran partit del dia era el que enfrontava Grècia i la República Txeca. Els hel·lens necessitaven guanyar per dotze punts de diferència per arribar als quarts de final, i van semblar lluny d'aconseguir-ho en una primera meitat en què Satoransky va marcar el ritme del joc, ben acompanyat com durant tot el campionat.

Va ser, però, a l'inici de la segona meitat que Grècia va reaccionar, no amb la seva gran estrella, Giannis Antetokounmpo, sinó amb el seu germà Thanassis. Set punts seguits de l'exjugador de l'Andorra i la intensitat de Calathes van permetre que Grècia arribés als dotze punts desitjans. En el tram final, però, Txèquia es va refer i va aconseguir perdre només per 77-84.

Després d'aquest resultat, els centreeuropeus havien d'esperar que Brasil no derrotés els Estats Units i, tot i que els sud-americans van fer una gran primera meitat, van acabar claudicant per 89-73. EUA-França serà un dels quarts.