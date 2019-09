Núria Marquès queda segona als 100 esquena però és desqualificada

Núria Marquès va aconseguir el segon lloc en la final dels 100 metres esquena de la categoria S9 als Mundials Paralímpics de Londres però va ser desqualificada per un viratge irregular. La federació va recórrer però finalment la nedadora de Castellví de Rosanes no rebrà la seva primera medalla en aquests Mundials.

En la primera final, als 100 metres lliures, va quedar en setena posició i ahir els resultats van ser molt millors, si no hagués estat per la desqualificació per haver fet un mal viratge.

La victòria va ser per a la nedadora neozelandesa Sophie Pascoe, que va aconseguir el rècord dels campionats amb un temps d'1.07.49, i l'australiana Ellie Cole va ser qui va obtenir la plata després de la desqualificació de la nedadora castellvinenca. Elizabeth Smith va obtenir el bronze.

Però Núria Marquès tindrà una nova oportunitat d'aconseguir una medalla avui. La de Castellví de Rosanes participarà en els 100 metres papallona de la categoria S9, i disputarà la primera semifinal (11.32 hores ) per ser a la gran final i lluitar per les medalles també avui (20.49 hores).

D'altra banda, la delegació paralímpica estatal va sumar les medalles de Toni Ponce, plata als 200 metres lliures S5, i Íñigo Llopis, que va aconseguir el tercer lloc en els 100 metres esquena S8.

Núria Marquès també participarà en els 400 metres lliures, els 200 metres estils, els 100 metres braça, en la categoria SB8 i els 50 metres lliures.