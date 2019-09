El Club Tennis Manresa, amfritrió de la primera fase del campionat d'Espanya de Segona Categoria

Aquest cap setmana les pistes de tennis del Club Tennis Manresa acolliran per primera vegada en la història de l'entitat la primera fase de grups del Campionat d'Espanya per Equips Absoluts de Segona Categoria organitzat per la Reial Federació Espanyola de Tenis (RFET).

Aquesta fase es disputarà en format de quadre de play-off amb equips equips participants, jugant les semifinals aquest dissabte matí a partir de les 10 hores i el diumenge la final, a la mateixa hora. Els equips classificats són el CT Pamplona, el CA Montemar d'Alacant, el CT Girona, i el club amfitriño, el Club Tennis Manresa.

Cada eliminatòria constarà de 5 partits individuals al millor de 3 sets i 2 de dobles que només es disputaran en cas que el resultats dels partits individuals no defineixin l'eliminatòria. L'equip manresà estarà representat pels millors tennistes del club: Marc Monclús, Roger Ordeig, Pol Vaquero, David Puig, Marc Vargas, Carles Borderías, Ramon Menac, i Èric Puig. Aquest equip és el mateix que es va proclamar per primera vegada campió d'Espanya absolut de Tercera categoria en el 2016, assolint l'ascens. També va ser campió de la Lliga catalana Absoluta el 2017 i 2018, i semifinalista al Campionat de Catalunya Absolut per equips també el 2017 i 2018, ambdues competicions organitzades per la Federació Catalana de Tennis. Per tot plegat, sense dubte és la millor fornada de jugadors que han assolit més èxits conjunts pel tennis manresà i bagenc.

Els partits que es disputaran el cap de setmana són oberts a tothom, i l'equip i el club esperen una gran afluència de socis de l'entitat, familiars i amics per seguir i animar aquesta eliminatòria de gran nivell tennístic que es podrà viure per primera vegada al Club Tennis Manresa. Abans, aquest divendres a partir de les 18 hores tindran lloc els entrenaments oficials dels equips participants i dissabte, a partir de les 17 hores, un acte de benvinguda.