Igualada viurà un gran cap de setmana de Supercopa

L'Adoberia Bella d'Igualada va ser ahir el marc de la presentació de l'OK Lliga masculina, l'OK Lliga femenina i la Supercopa, que és la competició que avui i demà es faal poliesportiu de les Comes. La cerimònia va tenir la presència de representants de les plantilles de tots els equips de les lligues i va servir per presentar les novetats de la temporada, entre les quals destaca el retron dels play-off, tant pel títol com pel descens.

El batlle igualadí, Marc Castells, va ser qui va donar la benvinguda a tots els assistents i va incidir sobretot en la rellevància que té l'hoquei per a la capital de l'Anoia, que enguany ha estat proclamada Ciutat Europea de l'Esport, i va recordar que s'hi han celebrat finals continentals. Tot seguit, Ferran Andreu, president de l'Associació de Clubs d'Hoquei Patins (ACHP) va valorar de forma positiva el treball de la seva institució i el retorn dels play-off a les competicions que donaran més emoció i espectacle. Carmelo Paniagua, president de la Reial Federació Espa-nyola de Patinatge, va recordar els èxits d'aquest esport per a l'Estat.

Després de l'acte d'ahir, arriba la competició amb la celebració de la Supercopa al poliesportiu de les Comes. Els primers equips en jugar seran el Reus Deportiu i el Liceo de la Corunya, a partir de les 18 hores. Després, a partir de les 20.30 hores i televisat en directe per Esport3, serà el del Barça i de l'Igualada Rigat. La final, entre els dos guanyadors, serà demà a partir de les 20.15 hores, amb retransmissió també d'Esport3. Els jugadors de l'Igualada Rigat volen donar la sorpresa.