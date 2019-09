Primera sortida del Martorell i partits molt atractius a Berga i a Sant Joan

El Martorell d'Albert Nualart té aquesta tarda (18 h) el primer desplaçament a Primera Catalana. Serà a Castelldefels davant un Vista Alegre que té el caseller a zero, després de perdre en la jornada inicial a casa del Catllar (2-0). Els martorellencs, per la seva part, van sumar un empat com a locals davant el Can Vidalet (0-0).

A Segona Catalana, els equips de casa nostra juguen partits amb prou al·licients. Al grup 3, el San Mauro rebrà demà el Valldoreix (18 h); al grup 4, després d'una primera jornada prou reeixida (només el Sallent va perdre), el Calaf s'estrena a casa avui davant la Sabadellenca (19 h); el Joanenc juga avui com a local amb el potent Vic Riuprimer (19.30 h), i el Gironella rebrà la visita del Sant Julià de Vilatorta (18 h). Demà, el Berga rebrà el sempre complicat Caldes (16.30 h) i el Sallent s'enfrontarà, a domicili, al Ripollet, un altre candidat a la part alta (12 h).