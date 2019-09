Tres minuts d'inspiració donen aire i el primer triomf a la lliga a l'Espanyol

L'Espanyol va aconseguir capgirar en només tres minuts tota la mala tendència que arrossegava en la lliga. Sense haver anotat cap gol en gairebé 350 minuts de joc efectiu, i perdent per 1-0 a Eibar, dos gols gairebé consecutius de Ferreyra, que es va lesionar en la jugada del seu, i de Granero donen tres punts a l'equip de David Gallego, que respira a la classificació i que pot afrontar amb més moral el debut europeu de dijous contra el Ferencvaros.

El conjunt basc va mostrar les credencials que sol exhibir a un remodelat Ipurua, amb pilotes ràpides cap a les bandes i centrades a l'àrea de Diego López. Als catalans els costava treure controlada la pilota i havien d'allunyar-la per superar la pressió local. Malgrat això, Calleri va poder marcar en un malentès entre Arbilla i Dmitrovic. Aquesta errada no va fer desanimar l'Eibar, que va continuar jugant de la seva manera i que s'hauria pogut avançar amb una rematada de cap de Sergi Enrich que va anar massa alta.

El domini de l'Eibar va seguir a la represa i els blaugrana van trobar premi en una acció a pilota parada. Orellana va llançar una falta lateral i el central Ramis va pentinar l'esfèrica al fons de la porteria forastera.



Canvis efectius

L'Eibar, però, no sap defensar. Es va notar dues setmanes enrere, quan va malbaratar un 0-2 al Wanda Metropolitano, i l'Espanyol ho va aprofitar en tres minuts. L'entrada de Sergio Álvarez va resultar nefasta per a l'equip de casa. Primer no va saber subjectar Ferreyra, que va rebre una pilota llarga i va anotar amb suspens. A més, es va lesionar l'isquiotibial de la cama dreta. Tres minuts després, el mateix Sergio Álvarez va entregar la pilota a l'acabat d'entrar Pedrosa, que el va superar en cursa i va donar el gol fet a un Granero que també havia entrat de refresc.

L'Eibar va anar amunt a buscar l'heroica, però tot i la pressió que va posar a la porteria espanyolista, no va obtenir cap premi.