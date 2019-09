El 3x3 de Sallent va tornar a ser un èxit de convocatòria amb 70 jugadors

Uns 70 jugadors i jugadores d'edats compreses entre els 7 i els 45 anys van participat en el 15è Torneig de 3x3 bàsquet de Sallent, que es va disputar al pavelló d'esports Agustín Rueda. Els resultats de les diferents categories van ser: en sènior, Trison for trises v3 s'imposaren a la final a Tam pop corn per 18-16. En premini-mini, van quedar campions els 3xics, que van superar a la final els Jordans per 13-11. En infantil-cadet foren primers els Bald team, que van guanyar a la final Four red wite's per 18-14. I en infantil van quedar campiones l'equip de Wonderfoul girls. La nota predominant de la matinal va ser l'esportivitat i el gran nivell de la majoria dels equips participants. L'entrega de premis va ser a càrrec del president de l'AE Sallent, Marc Bransuela, i el tècnic d'Esports de l'Ajuntament Joan Martí. L'organització era a càrrec de l'AE Sallent i l'Ajuntament de Sallent.