L'Espanyol salva un punt a l'inici de la fase de grups de l'Europa League

L'Espanyol no va poder donar un triomf a la seva afició en el seu retorn a la fase de grups de l'Europa League. El conjunt, dirigit pel surienc David Gallego, només va poder empatar davant el modest Ferencvaros hongarès, en teoria el rival més feble del grup H de la segona competició continental.

No van tardar gaire els hongaresos a avançar-se en el marcador, ja que al minut 10 Javi López va voler rebutjar una centrada d'Isael amb tanta mala sort que la pilota va entrar a la porteria defensada per Diego López. A partir d'aquí, els blanc-i-blaus van aconseguir la possessió de la pilota, però qui va disposar d'ocasions més clares va ser l'equip visitant, que esperava ben ordenat al dar-rere. Tot i això, cap dels dos equips no va aconseguir cap més gol a la primera meitat del matx.

A la segona meitat, el Ferencvaros va estar a punt de fer el segon gol i posar les coses realment complicades al seu rival. Diego López es va avançar en una jugada a pilota parada, i quan tothom esperava la centrada, Isael va sorprendre amb un xut al segon pal que va picar al travesser. Tot seguit, els locals, que havien mostrat la seva millora amb ocasions de Vargas, Wu Lei i Granero, no van tardar gaire a empatar. Al minut 60, la rematada de cap de Matías Vargas va ser rebutjada pel porter i va tocar el pal, i en el rebot Vargas, un davanter amb molta fe, va ser el més ràpid i va posar el peu per empatar. La diana va tenir la seva dosi de polèmica, ja que durant tota la jugada hi va haver un rival a terra i l'Espanyol no va llançar la pilota fora.

Posteriorment, els homes de Gallego es van mostrar totalment superiors i van tenir nombroses ocasions per fer el segon, la més clara d'elles un xut d'Esteban Granero que va anar a parar directament a l'escaire. Posteriorment, tant Calleri com Campuzano van poder ser els herois espanyolistes, però les seves rematades no van trobar porteria.

En l'altre partit del grup, el Ludogorets búlgar va remuntar el gol inicial del CSKA de Moscou (proper rival dels espanyolistes) i el va apallissar per un clar 5-1, amb un hat-trick del romanès Keseru.