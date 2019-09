Hamilton assoleix un gran temps i comença manant a Singapur

Lewis Hamilton (Mercedes) va començar ahir amb ganes de gresca després de registrar un molt bon temps en els entrenaments lliures (1:38.773. Tot fa indicar que el britànic aconseguirà la victòria en el Gran Premi de Singapur del Mundial de Fòrmula 1. Carlos Sainz (McLaren) també va fer un gran temps (1:40.145), amb un setè lloc que el va posicionar com el millor pilot que no és de les tres grans escuderies del campionat (Mercedes, Ferrari i Red Bull) i es va quedar molt a prop del cinquè, Charles Leclerc (1:40.018). El segon lloc va ser per a Max Verstappen (Red Bull). El neerlandès (1:38.957) va ser l'únic que va poder disputar-li el millor temps dels lliures a Hamilton. Sebastian Vettel (Ferrari) va aconseguir el tercer millor registre dels segons entrenaments lliures (1:39.591) i Valtteri Bottas en va ser quart, lluny del seu company d'equip (1:39.894). Albon (Red Bull) va quedar cinquè.