Marc Márquez sortirà primer a Motorland i Pol Espargaró es trenca

Novena pole position consecutiva per a Marc Márquez (Honda) i fractura òssia per a Pol Espargaró (KTM). Aquests van ser els fets més remarcables de les sessions classificatòries d'ahir en Moto GP al circuit aragonès de Motorland.

El cerverí Marc Márquez no va permetre que cap altre pilot li disputés la primera posició a la graella de sortida d'avui. Amb un temps d'1:47.009 va evidenciar altra vegada la seva superioritat. Per tant, avui, a partir de les 14.3o hores, iniciarà el GP Motorland Aragó com a gran favorit al triomf, seguit per l'italià Fabio Quartararo i pel català Maverick Viñales.

La greu caiguda de Pol Espargaró es va produir en la quarta sessió d'entrenaments lliures. Al novè revolt, el pilot nascut a Granollers va sortir disparat a l'aire. Pol Espargaró va ser sotmès a un exhaustiu control mèdic a la clínica del circuit, on els metges li van diagnosticar una fractura completa del radi distal, sense desplaçament, del canell esquerre. Després, el pilot de KTM es va desplaçar a Barcelona per valorar si ha de sotmetre's a una intervenció quirúrgica.

Aleix Espargaró (Aprilia) va assolir una meritòria cinquena posició a la graella de sortida, mentre que el palmesà Joan Mir (Suzuki) va segellar el novè lloc.

Àlex Márquez (Kalex) encapçalarà la sortida de la prova de Moto2 (13 h) després de superar al seu màxim oponent a la classificació, Augusto Fernández (Kalex). Per últim, en Moto 3 (11.20 h), el primer a la línia de sortida serà Aron Canet (KTM).