Nadal s'imposa a Raonic i Europa agafa avantatge a la Laver Cup

En la segona jornada de la Laver Cup, Europa va agafar avantatge respecte a la resta del món gràcies a les victòries de Rafa Nadal i de Roger Federer. En el primer partit Isner va dónar els dos punts a la resta del món després d'imposar per tres sets a Zverev (7-6, 4-6 i 1-10). El suís Federer va guanyar el segon duel per Europa després de remuntar a Krygios (6-7, 7-5 i 10-7). En el tercer partit d'individuals, Rafa Nadal no va dónar cap opció al canoner Raonic i va imposar-se en dos sets (6-3 i 7-6). Avui es disputarà la tercera i última jornada.