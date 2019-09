Andreu Peralta: «Si perdones, sempre tens les de perdre»

Com en jornades anteriors en aquest inici de lliga, el Manresa va fer mèrits, sobretot per ocasions, per obtenir un resultat positiu també al camp de l'Horta.

L'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, va ser clar a l'hora d'assenyalar que «quan perdones, sempre tens les de perdre, i més en una categoria com aquesta, en la qual els rivals solen aprofitar les seves oportunitat. Encara que l'Horta hagi tingut més la pilota, sobretot a la segona part, el duel ha estat equilibrat. En general, nosaltres hem tingut les ocasions més clares, tot i que és cert que, a la represa, ells han sortit molt intensos i ens han fet fer un pas enrere. Tot i això, hem continuat amb el nostre joc i disposant de bones accions. És clar que no estar encertats al davant ens condemna. Considero que hem fet mèrits per l'empat i potser per alguna cosa més».

En les cinc jornades disputades fins ara, el Manresa ha aconseguit marcar cinc gols –dos al camp del Figueres (0-2), dos més contra el Santfeliuenc a casa (2-0) i el d'ahir a Horta (2-1). En contra, Pol Busquets ha encaixat quatre gols –un amb el Cerdanyola (0-1), un altre a Sants (1-0) i els dos d'ahir a Horta (2-1). El proper diumenge, el Manresa rebrà la visita del Castelldefels, que té deu punts, tres dels quals són del dia del Reus.